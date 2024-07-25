В Индии родился ребенок с двумя лицами и двумя парами конечностей
В Индии женщина родила ребенка с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами, сообщает Daily Mail. Он умер спустя пять часов после рождения.
Ребенок родился в одной из сельских больниц, куда срочно доставили 38-летнюю Раму Деви, когда у нее начались схватки. Как отмечает издание, роды прошли без осложнений. Однако младенец сросся с другим недоразвитым плодом, что и стало причиной его необычной внешности.
Ребенок не мог самостоятельно пить грудное молоко, точная причина смерти неизвестна. Предполагается, что в семье родившей женщины есть еще дети.
В апреле 2024 года ребенка с 12 пальцами на ногах родила россиянка из Уфы. Это третий ребенок в семье женщины, все ее дети рождались с лишними пальцами на ногах. Сразу после родов пациентка попросила врачей «посчитать пальчики» младенца.
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