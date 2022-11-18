Ракова сообщила о расширении проекта по видеонаблюдению за новорожденными

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

К пилотному проекту по видеонаблюдению за кроватками малышей, рожденных раньше положенного срока, присоединились еще три перинатальных центра — при ММКЦ «Коммунарка», ГКБ им. М.П. Кончаловского и ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, родители высоко оценили сервис, который на протяжении двух лет позволяет круглосуточно следить за состоянием малышей, находящихся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях.

«Благодаря ему родители могут следить за состоянием малыша круглосуточно прямо со смартфона, — подчеркнула Ракова. — Он позволяет чувствовать себя спокойнее. Поэтому мы приняли решение распространить этот опыт на другие учреждения».

Напомним, ранее такая возможность появилась в Морозовской детской больнице, роддомах ИКБ №2 и ГКБ №15 им. О.М. Филатова. Таким образом, сейчас в проекте принимают участие в общей сложности шесть медицинских учреждений Москвы.

Распространение опыта по видеонаблюдению за новорожденными в детских клиниках не заменяет живого контакта с ребенком, но помогает родителям привыкнуть к необходимости контролировать состояние малыша, уверен главврач Морозовской больницы Валерий Горев. «У нас такая возможность появилась год назад, и я могу сказать, что это позволяет снять страх и стресс у родителей, позволяет им быть в более комфортном психологическом состоянии, настроиться на продолжение грудного вскармливания», — добавил он.

Чтобы получить доступ к трансляции, родители должны заполнить заявление, указать свои имя и дату рождения, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, на который придет индивидуальная временная ссылка на видеотрансляцию. Наблюдать за ребенком в режиме реального времени можно с разрешения заведующего отделением или лечащего врача после проведения оценки состояния новорожденного. Также отмечается, что доступ получат родители, дети которых весят более 1 кг и не нуждаются в респираторной терапии.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, видео транслируется круглосуточно и исключительно в онлайн-формате, его просмотр возможен со смартфона или другого электронного устройства. Видеозаписи не хранятся и не передаются для дальнейшего использования, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга уполномоченных технических специалистов.

Благодаря применению новейших технологий столичная система здравоохранения создает все условия для оказания медицинской помощи новорожденным. В настоящее время выживаемость недоношенных детей в роддомах Москвы превышает 98%, что почти в два раза больше аналогичного показателя десятилетней давности.