Ракова сообщила о расширении проекта по видеонаблюдению за новорожденными

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 62,57 (-0,1) Инвестиции, 17 ноя, 16:12
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 60,39 (+0,04) Инвестиции, 17 ноя, 16:12
Южная Корея решила усилить «меры сдерживания» после пуска ракеты КНДР Политика, 09:59
Суд оправдал нарисовавшего глаза на картине экс-охранника Ельцин-центра Общество, 09:56
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:38
Как не надо выводить бизнес на новый рынок: топ-10 ошибок фаундеров Pro, 09:33
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию в НХЛ Спорт, 09:33
В России создадут самолет вертикального взлета и посадки Бизнес, 09:22
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 09:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют Pro, 09:07
Усманов и партнеры отказались от поиска новых проектов в золотодобыче Бизнес, 09:00
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России Политика, 09:00
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 08:51
Собянин пообещал начать выпуск «Москвича» на следующей неделе Бизнес, 08:37
«Перешли» на местный джин: как россияне покупают яйца, снеки и алкоголь Pro, 08:34
Ракова сообщила о расширении проекта по видеонаблюдению за новорожденными Город, 08:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Город ,  
0 

Ракова сообщила о расширении проекта по видеонаблюдению за новорожденными

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

К пилотному проекту по видеонаблюдению за кроватками малышей, рожденных раньше положенного срока, присоединились еще три перинатальных центра — при ММКЦ «Коммунарка», ГКБ им. М.П. Кончаловского и ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, родители высоко оценили сервис, который на протяжении двух лет позволяет круглосуточно следить за состоянием малышей, находящихся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях.

«Благодаря ему родители могут следить за состоянием малыша круглосуточно прямо со смартфона, — подчеркнула Ракова. — Он позволяет чувствовать себя спокойнее. Поэтому мы приняли решение распространить этот опыт на другие учреждения».

Напомним, ранее такая возможность появилась в Морозовской детской больнице, роддомах ИКБ №2 и ГКБ №15 им. О.М. Филатова. Таким образом, сейчас в проекте принимают участие в общей сложности шесть медицинских учреждений Москвы.

Распространение опыта по видеонаблюдению за новорожденными в детских клиниках не заменяет живого контакта с ребенком, но помогает родителям привыкнуть к необходимости контролировать состояние малыша, уверен главврач Морозовской больницы Валерий Горев. «У нас такая возможность появилась год назад, и я могу сказать, что это позволяет снять страх и стресс у родителей, позволяет им быть в более комфортном психологическом состоянии, настроиться на продолжение грудного вскармливания», — добавил он.

Чтобы получить доступ к трансляции, родители должны заполнить заявление, указать свои имя и дату рождения, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, на который придет индивидуальная временная ссылка на видеотрансляцию. Наблюдать за ребенком в режиме реального времени можно с разрешения заведующего отделением или лечащего врача после проведения оценки состояния новорожденного. Также отмечается, что доступ получат родители, дети которых весят более 1 кг и не нуждаются в респираторной терапии.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, видео транслируется круглосуточно и исключительно в онлайн-формате, его просмотр возможен со смартфона или другого электронного устройства. Видеозаписи не хранятся и не передаются для дальнейшего использования, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга уполномоченных технических специалистов.

Читайте на РБК Pro
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке «Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка «Простите. Я облажался». Криптобиржа FTX на грани краха: что происходит Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют

Благодаря применению новейших технологий столичная система здравоохранения создает все условия для оказания медицинской помощи новорожденным. В настоящее время выживаемость недоношенных детей в роддомах Москвы превышает 98%, что почти в два раза больше аналогичного показателя десятилетней давности.

Теги
детская больница видеонаблюдение новорожденные Москва Анастасия Ракова
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter