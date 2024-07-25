Губернатор Калужской области назвал экипаж разбившегося Ми-28 героями
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа вертолета Ми-28, который потерпел крушение при выполнении планового полета. Слова сочувствия глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.
«Разделяю чувства и переживания по поводу катастрофы. Приношу соболезнования родным и близким погибших летчиков, их сослуживцам», — написал Шапша. Губернатор назвал летчиков героями и подчеркнул, что они были «верны воинскому долгу» до «последних минут своей жизни».
Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.
О гибели экипажа Ми-28 после крушения вертолета сообщило Минобороны. ЧП произошло во время планового полета в Жиздринском районе Калужской области. По словам главы региона, место крушения находится в лесном массиве в районе деревни Кленки, недалеко от границы с Брянской областью. Предварительная причина падения вертолета — техническая неисправность.
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