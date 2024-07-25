Насекомые, которых запустили активисты в отеле делегации Израиля. Видео
Активисты Движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Они это сделали, чтобы «не дать Нетаньяху, израильским агентам Моссада и Секретной службе покоя, поскольку они продолжают терроризировать наш народ», заявили в организации.
На кадрах, которые опубликовала организация, видны различные мотыльки, гусеницы, червяки, которые ползают по столу в зале для официальных встреч и по коридору отеля.
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