Насекомые, которых запустили активисты в отеле делегации Израиля. Видео

Кадры с насекомыми, запущенными в отеле делегации Израиля в США

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Активисты Движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Они это сделали, чтобы «не дать Нетаньяху, израильским агентам Моссада и Секретной службе покоя, поскольку они продолжают терроризировать наш народ», заявили в организации.

На кадрах, которые опубликовала организация, видны различные мотыльки, гусеницы, червяки, которые ползают по столу в зале для официальных встреч и по коридору отеля.