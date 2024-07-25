Минобороны России сообщило о захвате 35 опорных пунктов ВСУ за сутки
Российская группировки «Запад» за 24 часа взяла 35 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группы Иван Бигма.
Военные нанесли поражение бойцам и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).
Удары совершили при поддержке артиллерии и авиации в районах сел Петропавловка, Купянск, Синьковка и Червона Диброва.
24 июля в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов, пункт управления ВСУ и две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.
Склад, по информации военных, принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция подсвета цели и наведения. В ведомстве отметили, что поражена живая сила и военная техника ВСУ в 146 районах.
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