Минобороны России сообщило о захвате 35 опорных пунктов ВСУ за сутки

Российская группировки «Запад» за 24 часа взяла 35 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группы Иван Бигма.

Военные нанесли поражение бойцам и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Удары совершили при поддержке артиллерии и авиации в районах сел Петропавловка, Купянск, Синьковка и Червона Диброва.

24 июля в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов, пункт управления ВСУ и две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.

Склад, по информации военных, принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция подсвета цели и наведения. В ведомстве отметили, что поражена живая сила и военная техника ВСУ в 146 районах.