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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о захвате 35 опорных пунктов ВСУ за сутки

Минобороны России: группа «Запад» за сутки захватила 35 опорных пунктов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Российская группировки «Запад» за 24 часа взяла 35 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группы Иван Бигма.

Военные нанесли поражение бойцам и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Удары совершили при поддержке артиллерии и авиации в районах сел Петропавловка, Купянск, Синьковка и Червона Диброва.

Минобороны отчиталось об уничтожении склада дронов ВСУ и двух С-300
Политика

24 июля в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов, пункт управления ВСУ и две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.

Склад, по информации военных, принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция подсвета цели и наведения. В ведомстве отметили, что поражена живая сила и военная техника ВСУ в 146 районах.

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Теги
Военная операция на Украине Минобороны Россия Украина
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