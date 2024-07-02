 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Штормовое предупреждение объявили на Кубани

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Власти Краснодарского края объявили штормовое предупреждение на территории региона, сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

По ее данным, в течение 2 и 3 июля местами на юге Кубани, исключая Сочи, ожидается «комплекс метеорологических явлений»: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, с порывами до 20 м/с.

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Общество
Фото:Игорь Онучин / РИА Новости

В эти дни спасатели советуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, по возможности оставаться дома, где следить за состоянием отопительной и осветительной систем, а если те отключатся — обесточить все приборы. Если же придется выйти из дома, с собой следует взять документы, воду и медикаменты.

По данным ЦГМС, на Кубани в эти дни ночная температура достигнет 17–22 градусов. На Черноморском побережье ночью — 17–22, днем — 26–31 градус.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Краснодарский край непогода штормовое предупреждение
Материалы по теме
В Махачкале полиция спасла 14 человек, купавшихся в море во время шторма
Общество
В Москве закрыли все парки из-за предупреждения о штормовом ветре
Общество
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Над Брянской областью сбили пятый дрон за день Политика, 11:23
В Екатеринбурге загорелись балконы у многоэтажки Общество, 11:19
В Стерлитамаке человек погиб при взрыве газа в жилом доме Общество, 11:14
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с 17 июня Инвестиции, 11:09
Зачем девелоперам цифровая зрелость Отрасли, 11:08
Южнокорейская LG перезапустила сервис для просмотра телеканалов в России Технологии и медиа, 11:04
Союз потребителей ответил на данные о вреде чая в пакетиках-пирамидках Общество, 11:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Роналду сообщил о печали и радости после матча Евро со Словенией Спорт, 11:00
Штормовое предупреждение объявили на Кубани Общество, 10:55
Суд отклонил жалобу X5 о приостановке прав на российскую «дочку» Инвестиции, 10:52
8 подвохов с банковскими вкладами, из-за которых вы теряете деньги Pro, 10:48
В Московском регионе откроют почти 1 млн кв. м торговых центров за 3 года Недвижимость, 10:48
Роналду объявил о своем последнем Евро Спорт, 10:47
Эффект «длинного хвоста»: как продавать в эпоху изобилия Pro, 10:42