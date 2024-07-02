Штормовое предупреждение объявили на Кубани

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Власти Краснодарского края объявили штормовое предупреждение на территории региона, сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

По ее данным, в течение 2 и 3 июля местами на юге Кубани, исключая Сочи, ожидается «комплекс метеорологических явлений»: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, с порывами до 20 м/с.

В эти дни спасатели советуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, по возможности оставаться дома, где следить за состоянием отопительной и осветительной систем, а если те отключатся — обесточить все приборы. Если же придется выйти из дома, с собой следует взять документы, воду и медикаменты.

По данным ЦГМС, на Кубани в эти дни ночная температура достигнет 17–22 градусов. На Черноморском побережье ночью — 17–22, днем — 26–31 градус.