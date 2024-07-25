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Байкер рассказал, как произошла авария, где погибла МотоТаня

Погибшая в ДТП в Турции мотоциклистка Татьяна Озолина (более известна как МотоТаня) была жива несколько минут после аварии, сообщил российский байкер Сергей Хардиков в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Байкер вместе с Озолиной и турецким мотоциклистом Онуром Обутом ехал из Измира по трассе Милас — Секе. По словам Хардикова, он не видел, что предшествовало аварии, но запомнил момент удара.

«Как Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть, и они разлетаются по дороге», — написал байкер.

По словам Хардикова, он подбежал к мотоциклистке, остановившихся водителей он попросил вызвать скорую.

«Пощупал пульс. Таня еще была жива. Но без сознания. Скорая приехала минут через 5-7. Выбежали врачи с чемоданчиками для реанимации. Пульс пропал», — рассказал мотоциклист.

В отделении полиции Хардиков несколько часов ждал переводчика, дал показания и через сутки уехал.

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Озолина купила свой первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm — более 960 тыс. У нее остался 13-летний сын.

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байкер Турция авикатастрофа
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