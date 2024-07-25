Байкер рассказал, как произошла авария, где погибла МотоТаня
Погибшая в ДТП в Турции мотоциклистка Татьяна Озолина (более известна как МотоТаня) была жива несколько минут после аварии, сообщил российский байкер Сергей Хардиков в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Байкер вместе с Озолиной и турецким мотоциклистом Онуром Обутом ехал из Измира по трассе Милас — Секе. По словам Хардикова, он не видел, что предшествовало аварии, но запомнил момент удара.
«Как Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть, и они разлетаются по дороге», — написал байкер.
По словам Хардикова, он подбежал к мотоциклистке, остановившихся водителей он попросил вызвать скорую.
«Пощупал пульс. Таня еще была жива. Но без сознания. Скорая приехала минут через 5-7. Выбежали врачи с чемоданчиками для реанимации. Пульс пропал», — рассказал мотоциклист.
В отделении полиции Хардиков несколько часов ждал переводчика, дал показания и через сутки уехал.
Озолина купила свой первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm — более 960 тыс. У нее остался 13-летний сын.
МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале
СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы
Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное
Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности