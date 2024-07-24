Минобороны сообщило о 18 сбитых над Курской областью БПЛА
Над территорией Курской области сбили 18 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Атаки зафиксировали в период с 21:30 до 23:00 мск.
Врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что один из дронов сбили над Медвенским районом.
В 23:24 мск над областью сбили четыре беспилотника самолетного типа, отметил Смирнов. В регионе действует сигнал об опасности атаки дронов.
Ранее украинский БПЛА атаковал комбайны во время уборки урожая в селе Волфино. Три человека получили ранения, их госпитализировали в Глушковскую районную больницу.
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