Минобороны сообщило о 18 сбитых над Курской областью БПЛА

Над территорией Курской области сбили 18 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Атаки зафиксировали в период с 21:30 до 23:00 мск.

Врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что один из дронов сбили над Медвенским районом.

В 23:24 мск над областью сбили четыре беспилотника самолетного типа, отметил Смирнов. В регионе действует сигнал об опасности атаки дронов.

Ранее украинский БПЛА атаковал комбайны во время уборки урожая в селе Волфино. Три человека получили ранения, их госпитализировали в Глушковскую районную больницу.