В Грузии заявили о фронте конфликта с Россией в случае победы оппозиции
Грузия станет вторым фронтом России, если на парламентских выборах в октябре в стране победит оппозиция, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави-2».
После начала военных действий на Украине коллективное нацдвижение внутри страны и руководство в Киеве призывали Тбилиси направить военных в зону российской военной операции, отметил премьер. По словам Кобахидзе, за отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли пророссийской.
Однако отправка военных на Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией, добавил премьер.
«Если представить приход к власти коллективного национального движения, например, после выборов, что не через два, три или четыре месяца, Грузия станет вторым фронтом. Я гарантирую это, опираясь на ту информацию, которая у меня есть», — заявил Кобахидзе.
В феврале 2022 года занимавший тогда пост премьера Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на военную операцию Москвы на Украине.
В Тбилиси также не стали поставлять Киеву военную помощь. При этом власти страны отметили желание оппозиции открыть второй фронт с Россией. Весной 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Грузии.
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