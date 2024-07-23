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Нетаньяху встретится с Трампом, Байденом и Харрис во время визита в США

Израильский премьер планировал встретиться с Байденом уже во вторник, но переговоры перенесли на четверг «по состоянию здоровья» американского президента. Трамп примет Нетаньяху в своей резиденции во Флориде в пятницу
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Биньямин Нетаньяху (Фото: Jack Guez / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп сообщил, что 26 июля проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. При этом сначала он сообщил, что встреча состоится 25 июля.

«По просьбе Биби Нетаньяху мы перенесли эту встречу на пятницу, 26 июля, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В офисе израильского премьер-министра также сообщили РБК, что встреча Нетаньяху с действующим президентом США Джо Байденом, изначально запланированная на 23 июля, пройдет двумя днями позже, 25 июля, «по состоянию здоровья» последнего. Ранее 23 июля Байден покинул свой летний домик в Делавэре, где соблюдал карантин после заражения коронавирусом, и вылетел в Вашингтон.

В ходе визита в США Нетаньяху планирует выступить перед обеими палатами американского конгресса. «В своей речи я подчеркну важность двухпартийной поддержки Израиля и обращусь к нашим друзьям с обеих сторон и скажу им, что независимо от того, кто будет избран лидером американского народа после президентских выборов, Израиль является наиважнейшим союзником США на Ближнем Востоке, незаменимым союзником», — заявил он перед вылетом в Вашингтон. Израильский лидер также сообщил, что планирует поблагодарить Байдена за «то, что он сделал на благо государства Израиль и во время войны, и в годы его службы на посту сенатора, вице-президента и президента».

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Камала Харрис

Politico сообщало, что вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на речи Нетаньяху в конгрессе (вице-президент председательствует в сенате), но планирует провести с израильским лидером отдельную встречу. Точная дата встречи пока неизвестна. Помощник Харрис заявил изданию на условиях анонимности, что политик планирует заверить Нетаньяху в своей приверженности безопасности Израиля, но в то же время «выразить свое мнение о том, что пришло время положить конец войне таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинского гражданского населения в Газе прекратились и палестинский народ мог пользоваться своим правом на достоинство, свободу и самоопределение».

После продолжительного давления со стороны однопартийцев, вызванного неудачным выступлением на первых дебатах, Байден объявил 21 июля, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и одобрил выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Уже к вечеру 22 июля вице-президенту удалось заручиться поддержкой большого числа губернаторов и конгрессменов, собрать необходимые для выдвижения голоса партийных делегатов, а также получить пожертвования на общую сумму $100 млн.

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