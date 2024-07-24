Кремль заявил о дефиците политической мудрости в Европе
Кремль не вмешивается в выборы в Германии, но хотел бы видеть канцлера, который проявил бы большую политическую мудрость в отношениях с Москвой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, приветствовали бы большую политическую мудрость в плане неотказа от продолжения добрых российско-германских отношений», — ответил он на вопрос о том, каким должен быть канцлер Германии.
«Такая политическая мудрость в Германии, как и в других европейских странах, находится в крайнем дефиците», — добавил Песков.
Следующие парламентские выборы в Германии пройдут не позднее 26 октября 2025 года. Точная дата будет определена президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Действующий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства.
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