Кремль заявил о дефиците политической мудрости в Европе

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Кремль не вмешивается в выборы в Германии, но хотел бы видеть канцлера, который проявил бы большую политическую мудрость в отношениях с Москвой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, приветствовали бы большую политическую мудрость в плане неотказа от продолжения добрых российско-германских отношений», — ответил он на вопрос о том, каким должен быть канцлер Германии.

«Такая политическая мудрость в Германии, как и в других европейских странах, находится в крайнем дефиците», — добавил Песков.

Следующие парламентские выборы в Германии пройдут не позднее 26 октября 2025 года. Точная дата будет определена президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Действующий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства.