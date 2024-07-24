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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

Минобороны: в Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вечером 24 июля в Белгородской области российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что сбитый БПЛА был самолетного типа.

О последствиях инцидента на земле и пострадавших военное ведомство не сообщило.

Однако в Минобороны уточнили, что дрон был уничтожен около 18:00.

Минобороны отчиталось об уничтожении склада дронов ВСУ и двух С-300
Политика

Ранее днем Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации уничтожили склад БПЛА, пункт управления ВСУ и две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.

Склад, по данным военных, принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция подсвета цели и наведения.

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники
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