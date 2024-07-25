ВТБ объявил о запуске сервиса продажи машин через аренду или подписку

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ВТБ запускает онлайн-сервис по продаже автомобилей с различными способами владения «ВТБ Авто», сообщила кредитная организация в поступившем в РБК пресс-релизе.

Один из вариантов покупки машины — частями. Тогда клиент арендует автомобиль на три месяца, оплачивает его броню и фиксированные ежемесячные платежи, а после может купить его по остаточной стоимости в кредит или за собственные средства.

«Если машина клиенту не подойдет, от выкупа можно свободно отказаться и при желании взять в аренду новую», — подчеркнули в банке.

В сервисе «ВТБ Авто» также можно оформить долгосрочную подписку на автомобиль с полным обслуживанием. В нее включены регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие услуги.

«Через три года его можно выкупить по остаточной стоимости или же сдать и оформить новый автомобиль по аналогичной схеме», — пояснили в ВТБ.

Каждый шестой россиянин готов отказаться от личного автомобиля, показали результаты майского опроса компаний «Ренессанс Страхование» и «Автокод». Причиной для этого стали развитие общественного транспорта (29%), рост цен на топливо (25%), исчезновение нужных автозапчастей с рынка (22%) или их подорожание (17%), а также ухудшение ситуации с пробками и парковками (по 18%).