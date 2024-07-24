 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Полтавской области вспыхнул пожар после детонации боеприпасов

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В поселке Котельва Полтавской области сдетонировали боеприпасы, после чего начался пожар в хозяйственном здании, сообщила глава населенного пункта Татьяна Корост, передает «Суспiльне».

По ее словам, инцидент произошел накануне около 20:25 (совпадает с московским). Огонь перекинулся на прилегающие территории, добавила Корост. В Котельве создали штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Глава Полтавской области объяснил взрывы техническими работами
Политика
Филипп Пронин

Глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале сообщил, что из соседних хозяйств эвакуировали жителей. По его словам, пожар произошел в складском помещении и «сопровождался взрывами».

Пронин добавил, что огонь потушили. В результате никто из местных жителей не пострадал, повреждения получила гражданская инфраструктура — ее помогут восстановить.

Украина готова к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд

Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления

Банковский сектор подвергся DDOS-атаке

Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс
Теги
Украина Полтавская область взрывы Пожар
Материалы по теме
Мэр Харькова сообщил о новых взрывах в городе
Политика
После взрывов в Харькове загорелся инфраструктурный объект
Политика
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва машины на севере Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 18:13
«Установки на деньги»: меняем негативные на позитивные реалистичные Pro, 19:01
Темпы роста российской промышленности удвоились Экономика, 19:00
Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов Политика, 18:58
The Economist назвал причину создания «секретных запасов» Китая Экономика, 18:56
Гинцбург назвал срок появления в России новой вакцины от туберкулеза Общество, 18:55
Кремль заявил об однозначной утрате Зеленским легитимности Политика, 18:46
Лучший теннисист мира снялся с Олимпиады из-за ангины Спорт, 18:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ferrari будет принимать биткоин за автомобили в Европе Крипто, 18:32
Банк «Ак Барс» опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год Пресс-релиз, 18:30
Не пирамиды, а виллы: Египет впечатлений с FUN&SUN и Rixos Стиль, 18:30
В Полтавской области вспыхнул пожар после детонации боеприпасов Политика, 18:28
Видео задержания в Турции подозреваемого в подрыве машины в Москве Общество, 18:27
Тайваньская биржа будет закрыта второй день подряд из-за супертайфуна Инвестиции, 18:26
Владельцев квартир в старинных домах обяжут поддерживать состояние зданий Общество, 18:23