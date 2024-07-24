В Полтавской области вспыхнул пожар после детонации боеприпасов

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В поселке Котельва Полтавской области сдетонировали боеприпасы, после чего начался пожар в хозяйственном здании, сообщила глава населенного пункта Татьяна Корост, передает «Суспiльне».

По ее словам, инцидент произошел накануне около 20:25 (совпадает с московским). Огонь перекинулся на прилегающие территории, добавила Корост. В Котельве создали штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале сообщил, что из соседних хозяйств эвакуировали жителей. По его словам, пожар произошел в складском помещении и «сопровождался взрывами».

Пронин добавил, что огонь потушили. В результате никто из местных жителей не пострадал, повреждения получила гражданская инфраструктура — ее помогут восстановить.