В Полтавской области вспыхнул пожар после детонации боеприпасов
В поселке Котельва Полтавской области сдетонировали боеприпасы, после чего начался пожар в хозяйственном здании, сообщила глава населенного пункта Татьяна Корост, передает «Суспiльне».
По ее словам, инцидент произошел накануне около 20:25 (совпадает с московским). Огонь перекинулся на прилегающие территории, добавила Корост. В Котельве создали штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале сообщил, что из соседних хозяйств эвакуировали жителей. По его словам, пожар произошел в складском помещении и «сопровождался взрывами».
Пронин добавил, что огонь потушили. В результате никто из местных жителей не пострадал, повреждения получила гражданская инфраструктура — ее помогут восстановить.
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