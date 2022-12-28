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В Узбекистане завели дело после смерти 18 детей и-за препарата от ОРВИ

В Узбекистане завели дело после смерти 18 детей и-за препарата от ОРВИ
После приема сиропа «Док-1 Макс» в Самарканде умерли 18 детей. В препарате выявили токсичный этиленгликоль. Родители превышали детскую норму лекарства, которое покупали без рецепта. Фигурантам дела грозит грозит 10-15 лет тюрьмы
Фото: Cavan Images / Getty Images
Фото: Cavan Images / Getty Images

В Узбекистане завели уголовное дело после смерти 18 детей, принимавших препарат от ОРВИ «Док-1 Макс» в Самарканде, сообщает Служба госбезопасности страны в телеграм-канале.

Лекарство производит индийская компания «Marion Biotech Pvt. Ltd», в республику ее с 2012 года импортирует Quramax Medikal. Препарат выпускается в форме сиропа и в таблетках.

Дело завели против сотрудников импортера лекарства и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» по п. а ч. 4 ст. 186-3 УК (Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, повлекшие человеческие жертвы). По этой статье фигурантам грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.

Ранее Минздрав Узбекистана сообщал, что по информации агентства по развитию фармацевтической отрасли, каждая лекарственная серия «Док-1 Макс» проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия. В результате проведенного расследования установлено, что в серии сиропа содержался этиленгликоль — токсичное вещество, которое может вызвать рвоту, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.

По данным Минздрава, из-за приема сиропа умерли 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. В то же время ведомство отмечает, что погибшие принимали этот препарат дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей.

«Всем детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. А это стало причиной ухудшения состояния больных», — подчеркнули в ведомстве.

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По итогам служебного расследования были уволены семь ответственных сотрудников из-за того, своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры, также в отношении ряда специалистов были применены меры дисциплинарного наказания.

Таблетки и сиропы «Док-1 Макс» в настоящее время сняли с продажи во всех аптеках республики. На отдельной коллегии Минздрава рассмотрят выявленные недостатки и вопрос об ответственности медработников.

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