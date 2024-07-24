Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл участок дороги, больницу, филиал военно-морского училища Минобороны, роддом и образовательный центр в новых регионах.

Это произошло на совещании по вопросам социально-экономического развития территорий, передает корреспондент РБК.

Так, в Херсонской области заработал 71-километровый участок дороги Новотроицкое — Чаплинка — часть альтернативного пути в Крым. В ЛНР после ремонта открыли Краснодонский родильный дом на 90 коек.

Среди других объектов — восстановленный корпус больницы интенсивного лечения и филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны в Мариуполе, а также образовательный центр «Маяк» в Бердянске.

Согласно уже принятым решениям, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны достичь общероссийского уровня жизни к 2030 году, напомнил президент Владимир Путин.