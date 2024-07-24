Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл участок дороги, больницу, филиал военно-морского училища Минобороны, роддом и образовательный центр в новых регионах.
Это произошло на совещании по вопросам социально-экономического развития территорий, передает корреспондент РБК.
Так, в Херсонской области заработал 71-километровый участок дороги Новотроицкое — Чаплинка — часть альтернативного пути в Крым. В ЛНР после ремонта открыли Краснодонский родильный дом на 90 коек.
Среди других объектов — восстановленный корпус больницы интенсивного лечения и филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны в Мариуполе, а также образовательный центр «Маяк» в Бердянске.
Согласно уже принятым решениям, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны достичь общероссийского уровня жизни к 2030 году, напомнил президент Владимир Путин.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов. Часть территорий этих регионов по-прежнему контролирует Украина.
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