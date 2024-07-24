В Харькове прогремели несколько взрывов, загорелся инфраструктурный объект

После взрывов в Харькове загорелся инфраструктурный объект

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В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«Звуки мощных взрывов прозвучали в Харькове. Будьте осторожны», — написал Терехов.

Позже он уточнил, что в результате взрывов на инфраструктурном объекте возник сильный пожар.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что загорелся гражданский инфраструктурный объект. «На эту минуту — без пострадавших», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Этой ночью в Харькове вновь раздались взрывы, после чего произошли пожары в одном нежилом здании, одном частном жилом доме, конюшне, там пострадали двое мужчин.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.