Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» командного пункта ВСУ

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Минобороны показало кадры уничтожения ракетным комплексом «Искандер-М» командного пункта 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана, говорится в сообщении военного ведомства.

Там добавили, что ударом уничтожен командный состав пункта, две штабные машины пункта управления беспилотниками, десять дронов самолетного типа, а также более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.

Накануне министерство публиковало видео того, как ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по лагерю с иностранными наемниками в Харьковской области. При ударе погибли около 50 человек.