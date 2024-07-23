 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадры удара «Искандера» по лагерю иностранных инструкторов на Украине

Появились кадры удара «Искандер-М» по лагерю иностранных инструкторов на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры удара «Искандера» по лагерю иностранных инструкторов на Украине
Video

Ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по лагерю с иностранными наемниками в Харьковской области. Во время удара были убиты около 50 человек, сообщили в Минобороны.

На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно снятое с дрона здание. После этого виден взрыв.

В ведомстве сообщили, что удар нанесен в населенном пункте Дергачи в Харьковской области, который расположен в нескольких километрах от Харькова.

Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов
Политика

Теги
Минобороны наемники ракетный удар «Искандер-М»
Материалы по теме
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов
Политика
Глава МИД Австрии исключил отправку военных инструкторов на Украину
Политика
Politico узнало о реакции Байдена на идею Макрона об инструкторах для ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Как показать рекламу тем, кто купит ваш продукт, — работаем с данными Pro, 13:58
FT узнала, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине Политика, 13:54
ПСБ — об исследовании сберегательно-инвестиционной активности населения РБК Events, 13:53
Нурмагомедов обошел Емельяненко в рейтинге ESPN лучших бойцов XXI века Спорт, 13:36
Дума приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков в книгах и кино Политика, 13:35
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Умара Кремлева Спорт, 13:32
Песков назвал песни Shaman попадающими в яблочко Политика, 13:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украина заявила о желании вернуть уехавших в Молдавию уклонистов Политика, 13:31
5 кейсов: как предприниматели разрушают свои проекты Pro, 13:29
Захарова заявила об ответе на передачу Киеву доходов от активов России Политика, 13:25
Криптовалюта Solana обновила максимум с мая Крипто, 13:18
В СК по Запорожью раскрыли, где живут заказчики терактов в регионе Политика, 13:16
На Украине в 3 раза выросла доля согласных на потерю территорий ради мира Политика, 13:12
Российская армия заняла Ивано-Дарьевку в ДНР Политика, 13:10