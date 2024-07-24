Дума запретила россиянам получать наградное оружие от глав других стран
Госдума приняла в среду сразу во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, согласно которым наградным оружием будет считаться только то, которое было получено гражданами по распоряжениям российских властей. Трансляция заседания велась на сайте палаты.
В частности, изменения затронули закон «Об оружии», где приводится понятие наградного оружия. До этого к нему относили гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное оружие, которое граждане получили по указам российских властей, по приказам руководителей государственных военизированных организаций, а также на основании наградных документов глав иностранных государств и глав зарубежных правительств. Новые нормы исключают из этого определения упоминание иностранных наградных документов.
Из закона также убрали указание на то, что порядок принятия россиянами наградного оружия от глав иностранных государств и правительств определяет президент России. Ранее авторы проекта отметили, что отсутствие такого порядка допускает возможность получения иностранного наградного оружия гражданами страны из криминальной среды.
Ограничения не коснутся наградного оружия, которое уже есть у россиян на день вступления закона в силу.
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