Минцифры начало принимать через «Госуслуги» заявки на IТ-бронь от призыва
Минцифры России объявило начало приема заявлений от сотрудников аккредитованных IT-компаний на получение отсрочки от призыва на срочную службу этой осенью, сообщило министерство в телеграм-канале.
Заявки можно подать на портале государственных и муниципальных услуг, их прием завершится 6 августа.
Перед отправлением в министерство работодатель должен будет проверить и подтвердить данные от работника в своем личном кабинете или внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.
В министерстве напомнили, что отсрочка дается для:
- граждан России,
- мужского пола,
- от 18 до 30 лет,
- работающих по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня,
- с высшим образованием по специальности из перечня и проработавших в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествовавшего дате начала призыва. При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.
До конца лета эта информация будет передана в Минобороны, а решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.
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