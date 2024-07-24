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Военная операция на Украине ,  
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Пострадавших после атаки на Севастополь выписали из больниц спустя месяц

Развожаев сообщил о выписке всех пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Все пациенты, пострадавшие при атаке Украины на Севастополь месяц назад, выписаны из городских больниц. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Число пострадавших тогда составило 153 человека.

«Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня», — написал Развожаев.

При этом 22 человека — 12 детей и десять взрослых — еще проходят лечение в московских медучреждениях. В частности, четверо детей находятся в состоянии средней тяжести, уточнил губернатор.

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Фото:Минобороны РФ

23 июня украинские военные ударили по северной части Севастополя. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка, где пострадали люди, не были целью Киева.

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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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