В МВД назвали причину взрыва автомобиля на севере Москвы
Причиной взрыва иномарки Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы в районе Молжаниново, который примыкает к аэропорту Шереметьево, стала детонация неустановленного устройства внутри автомобиля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате инцидента ранения получили два человека, их отвезли в больницу.
Полиция занимается установлением обстоятельств произошедшего и поиском злоумышленников, добавила Волк.
Mash и SHOT писали, что в машине были два человека — 50-летний мужчина и женщина. Телеканал «360» передавал, что пострадавшему мужчине оторвало ступни. Со ссылкой на очевидцев он также сообщил, что машина принадлежала участнику военной операции.
Имя пострадавшего — Андрей Торгашов, в 2022 году он был учредителем частного охранного предприятия (ЧОП) «Вектор-защита», сообщил РБК источник, близкий к МВД. Это же имя называл «МК». Телеграм-канал «112» сообщал, что имя пострадавшего — Андрей Т.
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