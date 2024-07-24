МВД: В Land Cruiser на севере Москвы сдетонировало неустановленное устройство

В МВД назвали причину взрыва автомобиля на севере Москвы

В машине в районе Молжаниново сдетонировал неизвестный предмет, сообщили в МВД. Полиция ищет злоумышленников

Причиной взрыва иномарки Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы в районе Молжаниново, который примыкает к аэропорту Шереметьево, стала детонация неустановленного устройства внутри автомобиля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате инцидента ранения получили два человека, их отвезли в больницу.

Полиция занимается установлением обстоятельств произошедшего и поиском злоумышленников, добавила Волк.

Mash и SHOT писали, что в машине были два человека — 50-летний мужчина и женщина. Телеканал «360» передавал, что пострадавшему мужчине оторвало ступни. Со ссылкой на очевидцев он также сообщил, что машина принадлежала участнику военной операции.

Имя пострадавшего — Андрей Торгашов, в 2022 году он был учредителем частного охранного предприятия (ЧОП) «Вектор-защита», сообщил РБК источник, близкий к МВД. Это же имя называл «МК». Телеграм-канал «112» сообщал, что имя пострадавшего — Андрей Т.