Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS

Рогов рассказал, что обломки ракет упали на северных окраинах городах. В местах падения начался пожар из-за возгорания сухой травы и кустарника, спасатели локализовали его

Над Мелитополем были сбиты пять ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в мэрии города со ссылкой на данные оперативных служб.

«Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы», — рассказали там. На месте происшествия работают подразделения МЧС.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале написал, что обломки ракет упали на северных окраинах городах — в районе аэропорта и в пригороде. «В местах взрывов в Мелитополе поднимаются столпы дыма», — сообщил он.

В Мелитополе прозвучал взрыв Политика

Рогов подчеркнул, после падения обломков начался пожар из-за возгорания сухой травы и кустарника. Спасатели быстро начали его тушить, сейчас он локализован. Чуть ранее он написал, что в Мелитополе прозвучало три взрыва, это произошло в условиях ракетной опасности.

Запорожская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В конце июня в Мелитополе произошел взрыв. «Причина и природа взрыва уточняются. Предварительно — работа ПВО», — написал тогда Рогов. Ранее в том же месяце над Мелитополем сработала система ПВО, которая сбила четыре ракеты ВСУ.