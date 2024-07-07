 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS

Над Мелитополем средства ПВО России сбили пять ракет HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине
Рогов рассказал, что обломки ракет упали на северных окраинах городах. В местах падения начался пожар из-за возгорания сухой травы и кустарника, спасатели локализовали его

Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS
Video

Над Мелитополем были сбиты пять ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в мэрии города со ссылкой на данные оперативных служб.

«Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы», — рассказали там. На месте происшествия работают подразделения МЧС.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале написал, что обломки ракет упали на северных окраинах городах — в районе аэропорта и в пригороде. «В местах взрывов в Мелитополе поднимаются столпы дыма», — сообщил он.

В Мелитополе прозвучал взрыв
Политика
Фото:Global Look Press

Рогов подчеркнул, после падения обломков начался пожар из-за возгорания сухой травы и кустарника. Спасатели быстро начали его тушить, сейчас он локализован. Чуть ранее он написал, что в Мелитополе прозвучало три взрыва, это произошло в условиях ракетной опасности.

Запорожская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В конце июня в Мелитополе произошел взрыв. «Причина и природа взрыва уточняются. Предварительно — работа ПВО», — написал тогда Рогов. Ранее в том же месяце над Мелитополем сработала система ПВО, которая сбила четыре ракеты ВСУ.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
РСЗО HIMARS ракеты Мелитополь обстрел Запорожская область Владимир Рогов
Материалы по теме
Рогов сообщил о массированном обстреле села вблизи Энергодара
Политика
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Политика
В Воронежской области начали эвакуацию после взрыва на складе из-за дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Велогонщика оштрафовали на €205 за поцелуй жены на «Тур де Франс» Спорт, 16:50
В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома Общество, 16:37
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 16:29
«Росатом» заявил о попытках США блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции Политика, 16:28
Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS Политика, 16:24
Иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке во время ремонта Общество, 16:21
Появились кадры протестов против массового туризма в Барселоне Политика, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Нальчике пообещали наказать родителей, не вставших под гимн в школе Общество, 16:08
Эрдоган заявил, что УЕФА санкциями к игроку сборной бросил тень на Евро Спорт, 16:01
Додик заявил, что Республика Сербская рассмотрит закон об иноагентах Политика, 15:39
На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой Политика, 15:30
Сийярто призвал провоенных политиков в ЕС «пристегнуть ремни» Политика, 15:23
«Зенит» разделил 409-е место в рейтинге клубов с пятой командой Украины Спорт, 15:16
Euractiv сообщил о неготовности заявления НАТО о членстве Киева в альянсе Политика, 15:13