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Путину подарили дамасский меч

Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия установления отношений с Сирией

Президенту Владимиру Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Меч передал посол Сирии в Москве Башар Джаафари через спецпредставителя России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаила Богданова.

Церемония передачи подарков прошла на мероприятии в Дипломатической академии Министерства иностранных дел. Меч передал посол Сирии в Москве Башар Джаафари через спецпредставителя России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаила Богданова. Еще один меч получил сам Богданов. Третий меч вручили главе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России Андрею Климову для зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

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21 июля Путин направил президенту Сирии Башару Асаду поздравление по случаю 80-летия установления дипотношений между странами. «Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета», — отметил российский лидер.

Дипломатические отношения между Россией и Сирией установили 21 июля 1944 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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