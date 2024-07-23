Президенту Владимиру Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Меч передал посол Сирии в Москве Башар Джаафари через спецпредставителя России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаила Богданова.

Церемония передачи подарков прошла на мероприятии в Дипломатической академии Министерства иностранных дел. Меч передал посол Сирии в Москве Башар Джаафари через спецпредставителя России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаила Богданова. Еще один меч получил сам Богданов. Третий меч вручили главе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России Андрею Климову для зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

21 июля Путин направил президенту Сирии Башару Асаду поздравление по случаю 80-летия установления дипотношений между странами. «Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета», — отметил российский лидер.

Дипломатические отношения между Россией и Сирией установили 21 июля 1944 года.