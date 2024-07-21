 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война в Сирии ,  
0 

Путин заверил Асада в поддержке правительства Сирии

Сюжет
Война в Сирии
Башар&nbsp;Асад и&nbsp;Владимир Путин
Башар Асад и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва будет поддерживать Дамаск в стремлении к отстаиванию суверенитета, а также обеспечению стабильности внутри страны. Об этом президент Владимир Путин заявил в телеграмме сирийскому коллеге Башару Асаду в честь 80-летия дипломатических отношений между странами.

«Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что развитие отношений между странами отвечает интересам народов, а также способствует усилению мира и стабильности.

Россия и арабские страны договорились защищать суверенитет Сирии
Политика
Идлиб, Сирия

В декабре 2023 года прошел Российско-арабский форум сотрудничества. Россия и другие участники мероприятия обязались поддержать разрешение сирийского кризиса и устранить его последствия, в том числе в сфере безопасности.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Башар Асад Сирия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Автора книги о Путине в ФРГ наказали после обвинений в гонораре из России
Общество
Путин в письме Ортеге отметил дух партнерства между Россией и Никарагуа
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Российская теннисистка выиграла третий турнир WTA в сезоне Спорт, 18:51
Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным Политика, 18:49
Вернувшегося с Украины грузина допросили по делу о попытке госпереворота Политика, 18:44
Во Франции из продажи отозвали бутылки с символикой ОИ из-за химиката Спорт, 18:32
Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями Бизнес, 18:28
Австралиец Пиастри впервые в карьере выиграл этап «Формулы-1» Спорт, 18:23
В Звенигороде задержали мужчину, снесшего кувалдой голову Сталина с бюста Общество, 18:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США и Великобритания нанесли четыре удара по Йемену Политика, 18:07
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 18:06
Путин заверил Асада в поддержке правительства Сирии Политика, 17:54
NYT узнала, что Байден считает Обаму «кукловодом» кампании против себя Политика, 17:43
При стрельбе на вечеринке в Филадельфии погибли три человека Общество, 17:27
Автора книги о Путине в ФРГ наказали после обвинений в гонораре из России Общество, 17:04
Отельер рассказал о схеме мошенничества с «чиновником из АП» Бизнес, 16:59