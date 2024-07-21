Путин заверил Асада в поддержке правительства Сирии
Москва будет поддерживать Дамаск в стремлении к отстаиванию суверенитета, а также обеспечению стабильности внутри страны. Об этом президент Владимир Путин заявил в телеграмме сирийскому коллеге Башару Асаду в честь 80-летия дипломатических отношений между странами.
«Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что развитие отношений между странами отвечает интересам народов, а также способствует усилению мира и стабильности.
В декабре 2023 года прошел Российско-арабский форум сотрудничества. Россия и другие участники мероприятия обязались поддержать разрешение сирийского кризиса и устранить его последствия, в том числе в сфере безопасности.
Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.
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