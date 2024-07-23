Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья и добрался до отеля
Певец Филипп Киркоров выбрался вместе со съемочной группой фильма «Братья» из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи. Об этом он рассказал в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
«Нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Все это закончилось сегодня», — сказал Киркоров. Он поблагодарил поклонников за переживания и спасателей за то, что они помогли ему и членам съемочной группы «выбраться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий».
Певец добавил, что будет находиться на съемках «Братьев» в Краснодарском крае еще два-три месяца.
Днем 23 июля Киркоров рассказал, что застрял в каньоне из-за проливного дождя и схода селевых потоков. Позже представитель артиста Екатерина Успенская сообщила, что безопасности артиста ничего не угрожает.
Синоптики сообщили, что 23 июля и в течение суток 24 июля в Сочи и других городах Краснодарского края будет неблагоприятная погода — сильные дожди, грозы с градом и ветер до 15–18 м/с.
Съемки фильма начались в Краснодарском крае в начале июля 2024 года. Вместе с Киркоровым главные роли в комедии «Братья» исполнит Денис Дорохов. Картину планировали выпустить в российский прокат 19 декабря.
Фильм расскажет о сочинском бездельнике и дамском угоднике Славике, который однажды узнает о своем страшном диагнозе. Единственным, кто может помочь ему вылечиться, становится внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров.
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