Киркоров: мне и съемочной группе фильма «Братья» удалось выбраться из каньона

Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья и добрался до отеля

Филипп Киркоров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Певец Филипп Киркоров выбрался вместе со съемочной группой фильма «Братья» из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи. Об этом он рассказал в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Все это закончилось сегодня», — сказал Киркоров. Он поблагодарил поклонников за переживания и спасателей за то, что они помогли ему и членам съемочной группы «выбраться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий».

Певец добавил, что будет находиться на съемках «Братьев» в Краснодарском крае еще два-три месяца.

Днем 23 июля Киркоров рассказал, что застрял в каньоне из-за проливного дождя и схода селевых потоков. Позже представитель артиста Екатерина Успенская сообщила, что безопасности артиста ничего не угрожает.

Синоптики сообщили, что 23 июля и в течение суток 24 июля в Сочи и других городах Краснодарского края будет неблагоприятная погода — сильные дожди, грозы с градом и ветер до 15–18 м/с.