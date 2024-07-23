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Киркоров попросил спасти его из каньона, где он застрял из-за шторма

Киркоров попросил спасти его из каньона, где он застрял из-за шторма
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Певец Филипп Киркоров вместе со съемочной группой фильма «Братья» находится в безопасности в каньоне рядом с городом Сочи, сообщила РБК пресс-атташе Киркорова Екатерина Успенская. Ранее сам Киркоров попросил его спасти из каньона из-за шторма. «Река поднялась до уровня 10 м, нас постепенно затапливает. Мы просим о помощи, спасите нас срочно», — сказал Киркоров в видеообращении в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее сам артист в своих социальных сетях сообщил, что застрял в каньоне вместе со съемочной группой.

«Мы еще находимся здесь, внизу, где каньон. Мы на связи, здесь есть Wi-Fi. Все в порядке, артист в безопасности. Ждем, когда погода наладится, чтобы продолжить съемочный процесс фильма «Братья», — сказала Успенская.

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Филипп Киркоров

Съемки фильма стартовали в Краснодарском крае в начале июля 2024 года. Вместе с Киркоровым и главную роль в комедии «Братья» исполнит Денис Дорохов. Картину планировали выпустить в российский прокат 19 декабря.

Фильм расскажет о сочинском бездельнике и дамском угоднике Славике, который однажды узнает о своем страшном диагнозе. Единственным, кто может помочь ему вылечиться, становится внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Ради встречи с известным родственником главный герой разрабатывает план похищения звезды российской эстрады и «вовлекает Киркорова в водоворот невероятных приключений», говорится в синопсисе.

С 23 по 24 июля в Сочи было объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются ливни, грозы, оползни и сильный ветер. Над морем сформировался мощный смерч. В ближайшие дни в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе до 15–18 м/с. Отдыхающим запрещено купаться на пляжах в Центральном районе, частично в Хостинском, Лазаревском, Адлерском.

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Филипп Киркоров кино съемки Краснодарский край
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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