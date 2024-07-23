На Украине телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинского журналиста, блогера и телеведущего, обвиняемого в призывах к вооруженному сопротивлению мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По версии спецслужбы, он был одним из организаторов «преступной группы», в которую входили, в частности, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. Они создали собственную сеть каналов и страниц в соцсетях с общей аудиторией более 600 тыс. пользователей.
«На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва. Также они создали сайт, где «сливали» персональные данные украинских военных, в первую очередь представителей ТЦК и правоохранителей», — говорится в сообщении в СБУ.
По данным издания «Страна», этот журналист — Жан Новосельцев, возглавлявший ранее «17-й канал». По словам самого Новосельцева, его задерживают на три дня. Журналист уточнил, что ему выдвигают обвинение из-за фразы в эфире: «Нам нужна мотивированная армия, а не армия рабов».
По оценке «Страны», новости об эксцессах с военкоматами в телеграм-канале Новосельцева не отличаются от тех сообщений, которые публикуют другие украинские паблики и СМИ.
В 2023 году СБУ возбудила уголовное дело против блогера Юрия Подоляки. В ведомстве заявили, что Подоляка «принимает активное участие в информационно-психологических операциях российских спецслужб», выступает на российских телеканалах, «в том числе на ток-шоу Соловьева».
Следователи сообщили ему о подозрении в нарушении пяти статей Уголовного кодекса Украины, среди которых государственная измена.
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