В Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте инфраструктуры

Фото: dsns_telegram / Telegram

Власти Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте критической инфраструктуры после удара, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что спасатели уже ликвидировали пожар.

По данным ГСЧС, речь идет об объекте критической инфраструктуры в Шосткинском районе на севере области.

«Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар», — говорится в сообщении.

Утром 23 июля издание «Страна» сообщило об аварийных работах на территории объекта критической инфраструктуры под Шосткой. Сумская военная областная администрация заявила, что критическая инфраструктура в Шосткинской территориальной общине получила повреждения. По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб.

21 июля мэр Шостки Николай Нога сообщил, что два объекта критической инфраструктуры в Шосткинском районе были уничтожены.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.