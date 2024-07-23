В Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте инфраструктуры
Власти Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте критической инфраструктуры после удара, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в телеграм-канале.
В ведомстве добавили, что спасатели уже ликвидировали пожар.
По данным ГСЧС, речь идет об объекте критической инфраструктуры в Шосткинском районе на севере области.
«Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар», — говорится в сообщении.
Утром 23 июля издание «Страна» сообщило об аварийных работах на территории объекта критической инфраструктуры под Шосткой. Сумская военная областная администрация заявила, что критическая инфраструктура в Шосткинской территориальной общине получила повреждения. По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб.
21 июля мэр Шостки Николай Нога сообщил, что два объекта критической инфраструктуры в Шосткинском районе были уничтожены.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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