Участник нападения на инкассаторов в 2017 году получил 16 лет колонии

Мурат Абдуллаев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Один из участников нападения на инкассаторов в 2017 году в Москве получил 16 лет колонии строгого режима, сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Суд признал 43-летнего Мурата Абдуллаева виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем) и п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой).

14 февраля 2017 года подсудимый и два его подельника, вооруженные огнестрельным оружием, напали на инкассаторов около почтового отделения на улице Римского-Корсакова в Москве. Они пытались украсть более 10,7 млн руб. наличными.

В ходе нападения был тяжело ранен один из сотрудников инкассаторской службы. Ответным огнем был убит один из нападавших. Абдуллаев и его второй подельник скрылись с места происшествия, но им не удалось забрать с собой сумку с деньгами. Полиция объявила в Москве план «Перехват».

На следующий день одного из подозреваемых в нападении задержали, еще один скрылся от сотрудников правоохранительных органов в квартире. Впоследствии оба были задержаны полицией.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подельнику Абдуллаева было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.