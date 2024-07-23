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Политика ,  
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Путин назвал князя Владимира создателем духовной основы нации

Памятник князю Владимиру
Памятник князю Владимиру (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин отметил значение крымского Херсонеса и роль князя Владимира, который принял там христианство и, по словам главы государства, заложил духовную основу для будущей нации. Об этом Путин заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес», фрагмент которого вышел в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы благодарны князю Владимиру именно за то, что он подвел под будущее национальное строительство именно эту духовную основу. И произошло это именно здесь, в Херсонесе», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

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Владимир Путин

В конце июля 2024 года в Севастополе откроется историко-археологический комплекс «Херсонес Таврический», который, по словам губернатора региона Михаила Развожаева, станет символом стойкости России и веры в будущее страны. Музей здесь действует уже больше века, а создание историко-археологического парка рядом с ним началось лишь несколько лет назад.

В 2017 году Путин заявил, что в Херсонесе нужно создать «русскую, российскую Мекку», так как это символ и основа русской государственности. Путин подчеркнул, что значимость места объясняется скорее не крещением князя Владимира, а укреплением «российского централизованного государства».

Он отметил, что в Херсонесе была заложена база на основе «четырех главных составляющих единого национального Русского государства» — единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя.

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Владимир Путин Херсонес Крым христианство князь Владимир
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