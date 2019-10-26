Умерла солистка участвовавших в «Евровидении» «Бурановских бабушек»

Наталья Пугачева была одной из участниц коллектива, который занял второе место на музыкальном конкурсе в 2012 году. 28 октября ей могло исполниться 84 года

Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Одна из участниц музыкального фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла в возрасте 83 лет. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек», — написал он, выразив соболезнования родным и близким солистки.

Наталья Пугачева родилась в 1935 году. 28 октября ей исполнилось бы 84 года. Ансамбль «Бурановские бабушки» появился в середине 1970-х годов. С 2008 года солистки выступали с перепевками хитов на удмуртском языке.