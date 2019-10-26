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Умерла солистка участвовавших в «Евровидении» «Бурановских бабушек»
Наталья Пугачева была одной из участниц коллектива, который занял второе место на музыкальном конкурсе в 2012 году. 28 октября ей могло исполниться 84 года
Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Одна из участниц музыкального фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла в возрасте 83 лет. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек», — написал он, выразив соболезнования родным и близким солистки.

Наталья Пугачева родилась в 1935 году. 28 октября ей исполнилось бы 84 года. Ансамбль «Бурановские бабушки» появился в середине 1970-х годов. С 2008 года солистки выступали с перепевками хитов на удмуртском языке.

Фотогалерея 
"Бурановские бабушки" вышли в финал "Евровидения-2012"

В 2012 году коллектив представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» и занял второе место. На конкурс поехали Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Галина Конева, Валентина Пятченко и Екатерина Шкляева. Они спели песню Party for Everybody.

В 2014 году на место режиссера Павла Позднеева, который занимался организацией выступлений коллектива, пришла продюсер Ксения Рубцова, директор «Дома Людмилы Зыкиной». Она решила обновить состав «Бурановских бабушек». В результате участницы «Евровидения» ансамбль покинули.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Удмуртия, коллектив
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