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Общество ,  
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Квоту на социальную рекламу предложили распространить на блогеров

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) разрабатывает законопроект, согласно которому популярным авторам придется отдавать 5% от общего годового объема рекламы на социальные проекты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сооснователя АБА Максима Перлина.

В ассоциации предполагают, что благодаря новому закону «на площадках инфлюенсеров станет намного больше социально значимого и полезного контента в поддержку благотворительных проектов».

Рабочую группу возглавил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако внести инициативу в Госдуму можно будет только после того, как блогеры получат отдельный код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

Директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина добавила, что социальная реклама у блогеров может быть эффективнее, чем прямая, баннерная или видео.

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В 2021 году Госдума приняла законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ ввел обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. По словам авторов инициативы, формально такая обязанность уже существовала ранее для интернет-компаний, но на практике не выполнялась из-за сложности измерения рекламы в сети.

Весной 2024 года на заседании комиссия по медиаиндустрии, предпринимательству в информационной сфере и рекламе Российского союза промышленников и предпринимателей предложила прописать алгоритмы социальной рекламы. В том числе поправки, предложенные комиссией РСПП в федеральный закон «О рекламе», вводят два новых вида рекламы: социальная реклама в форме социальных новостей и реклама с социальным контентом.

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