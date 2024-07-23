Путин предложил главе Счетной палаты звонить ему напрямую

Борис Ковальчук (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал нового главу Счетной палаты Бориса Ковальчука по любым вопросам звонить ему напрямую. Об этом глава государства заявил на встрече с Ковальчуком в Кремле.

Путин отметил, что рассчитывает на внимательность руководителя Счетной палаты к финансовой дисциплине и что тот не пропустит «ничего, что называется криминалом». «Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал президент.

В середине мая Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты. Чиновник входил в список кандидатов на должность, который был предложен президенту. В список также входили сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина.

Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. С марта он был заместителем руководителя Контрольного управления президента. До этого возглавлял «Интер РАО», также работал в корпорации «Росатом». Ковальчук находится под санкциями Евросоюза и США.