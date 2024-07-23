 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин предложил главе Счетной палаты звонить ему напрямую

Путин поручил главе Счетной палаты Ковальчуку звонить напрямую в острых случаях
Борис Ковальчук
Борис Ковальчук (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал нового главу Счетной палаты Бориса Ковальчука по любым вопросам звонить ему напрямую. Об этом глава государства заявил на встрече с Ковальчуком в Кремле.

Путин отметил, что рассчитывает на внимательность руководителя Счетной палаты к финансовой дисциплине и что тот не пропустит «ничего, что называется криминалом». «Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал президент.

Путин заявил о найденных Счетной палатой нарушениях на ₽2 трлн за год
Политика
Владимир Путин и Борис Ковальчук

В середине мая Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты. Чиновник входил в список кандидатов на должность, который был предложен президенту. В список также входили сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина.

Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. С марта он был заместителем руководителя Контрольного управления президента. До этого возглавлял «Интер РАО», также работал в корпорации «Росатом». Ковальчук находится под санкциями Евросоюза и США.

В Госдуме хотят ограничить медицинские блоги

Кто из президентов США и по какой причине отказывался от участия в выборах. Инфографика

Илон Маск заявил, что его заставили разрешить своему сыну смену пола

Суд отменил приговор первому арестованному за фейках об армии

В Казахстане этапировали в колонию осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева

Госдума приняла закон о наказании до двух лет за пропаганду наркотиков

Теннисист Энди Маррей завершит карьеру после Олимпийских игр

Сбер зафиксировал рост интереса к акциям

Вышел третий сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла»

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина

В Госдуме предложили изменить порядок взыскания долгов за ЖКХ
Теги
Счетная палата Владимир Путин Борис Ковальчук
Материалы по теме
Счетная палата выявила недостатки исполнения бюджета в сфере транспорта
Бизнес
Счетная палата с начала года обнаружила нарушения на сумму более ₽1 трлн
Финансы
Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Как Камала Харрис за 32 часа обеспечила себе выдвижение в президенты Политика, 17:04
Рогозин ответил на слова Картаполова о ранении в ДНР из-за смартфона Политика, 16:48
Time узнал, что в Киеве боятся «перезагрузки» отношений Трампа и России Политика, 16:42
Квоту на социальную рекламу предложили распространить на блогеров Общество, 16:37
Как визуально расширить пространство квартиры: 5 приемов дизайнеров Недвижимость, 16:31
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 16:29
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии Спорт, 16:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Инфекционист назвал способ остановить распространение гепатита С у детей Общество, 16:27
Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»⁠ Бизнес, 16:19
На ФИФА решили подать в суд из-за перенасыщенного календаря матчей Спорт, 16:18
Дума разрешила признавать нежелательными любые зарубежные организации Политика, 16:15
Жилой комплекс «Дом 56» вошел в топ-3 самых продаваемых объектов в ЦАО Пресс-релиз, 16:11
Власти сообщили о состоянии пострадавших в порту Кавказ при атаке дрона Политика, 16:10
Киркоров попросил спасти его из каньона, где он застрял из-за шторма Общество, 16:04