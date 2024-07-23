Путин заявил о найденных Счетной палатой нарушениях на ₽2 трлн за год
Президент Владимир Путин провел встречу с новым главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам президента, за год орган аудита зафиксировал нарушения исполнения бюджета на более чем 2 трлн руб. Значительная часть из них — выше 70–74% — является нарушением записей бюджетного учета, отметил Путин.
Он уточнил у Ковальчука, сколько Счетной палате удалось вернуть средств в федеральный бюджет за это время.
«По итогам 2024 года мы вернули более 26 млрд руб. Ключевые мероприятия в рамках данной работы были связаны с возвратом 12,3 млрд — это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС», — сказал глава Счетной палаты.
По его словам, 7,7 млрд руб. — это довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей. Почти 3 млрд — результаты проверок палаты в сфере закупок, по линии аудита оборонной сферы в бюджет вернули 1,3 млрд руб.
Ковальчук добавил, что палата начала формировать план проверок на 2025 год.
В середине мая Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты. Чиновник входил в список кандидатов на должность, который был предложен президенту. В список также входили сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина.
Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. С марта он был заместителем руководителя Контрольного управления президента. До этого возглавлял «Интер РАО», также работал в корпорации «Росатом». Ковальчук находится под санкциями Евросоюза и США.
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