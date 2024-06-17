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Новые законы в России ,  
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Правительство поддержало проект о новом режиме высылки для нелегалов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство России поддержало законопроект о введении режима высылки для нелегальных мигрантов, говорится в тексте проекта отзыва правительства, который появился в распоряжении ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — отмечается в документе.

Законопроект предложили рассмотреть на пленарном заседании 18 июня, уточнило агентство.

В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов всех пяти фракций 27 апреля. Он предусматривает введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России.

Этот правовой режим будет применяться, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований, говорится в законопроекте.

Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют права законно оставаться в стране. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц. Соответственно, со дня исключения этих сведений из реестра действие режима высылки будет прекращаться.

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Теги
правительство нелегальные мигранты законопроект

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