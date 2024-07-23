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В Новой Москве погибла экономист Валентина Бондаренко

Валентина Бондаренко
Валентина Бондаренко (Фото: inecon.org)

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики Российской академии наук (РАН) Валентина Бондаренко выпала из окна в поселке Воскресенское в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Погибла Валентина Бондаренко. Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти ее не удалось, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сообщил собеседник агентства.

Смерть не носила криминальный характер, ученая болела на протяжении долгого времени. Точные причины гибели Бондаренко устанавливаются.

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил информацию о том, что Бондаренко погибла, выпав накануне из окна своей квартиры в поселении Воскресенское.

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В 1991 году Бондаренко защитила диссертацию по политической экономии. Она начала работу в Институте экономики РАН в 1988 году. Ученая также была членом Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. Бондаренко была постоянной участницей научного совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию при президиуме РАН.

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Новая Москва ученые РАН гибель
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