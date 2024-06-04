Церемония прощания с Артуром Чилингаровым. Видео
В Москве попрощались и похоронили исследователя Арктики и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Он умер 1 июня после долгой болезни в возрасте 84 лет. Церемония прощания с героем СССР и России прошла в храме Христа Спасителя. Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.
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