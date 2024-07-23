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Общество ,  
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В Сочи запретили купаться

Власти Сочи запретили купаться из-за шторма

В Сочи запретили купаться
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В Сочи власти запретили купаться из-за шторма в море.

«На данный момент частично ограничено купание на пляжных территориях во всех внутригородских районах», — сообщили власти города.

Там уточнили, что предупреждения о неблагоприятной погоде всем разослали заблаговременно, «в том числе пользователям пляжных территорий Большого Сочи для принятия мер реагирования». «Решение о запрете купания они принимают исходя из текущей обстановки в конкретном районе», — сообщили власти Сочи.

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На пляжах спасатели предупреждают туристов, что купание запрещено, не пускают отдыхающих к воде, а также вывешивают информацию на стендах.

Купание ограничено на пляжах в Центральном районе, частично — в Хостинском, Лазаревском, Адлерском, сообщал «РБК Краснодар». Синоптики сообщали, что 23 и 24 июля в Сочи и Сирусе ожидаются сильные ливни с грозами и градом, и предупреждали о возможном усилении ветра до 15–18 м/с.

Над морем в Сочи местные жители заметили смерч. Он прошел над водной поверхностью, немного не дошел до берега и исчез.

Теги
Сочи шторм дожди ливни
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Смерч в Сочи дошел до берега и исчез. Видео
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