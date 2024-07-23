Полиция в Петербурге раскрыла фирму, помогавшую регистрировать мигрантов

Полицейские раскрыли в Санкт-Петербурге фирму, которая помогала незаконно легализоваться иностранцам в городе, сообщили в МВД России.

Как следует из сообщения, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в середине мая в доме 27 по Новгородской улице открылась форма, где можно сделать себе регистрацию.

Организаторами канала нелегальной миграции иностранных граждан оказались ранее судимый за организацию незаконной миграции 42-летний предприниматель из Архангельска и 39-летний местный житель.

По версии полиции, подельники не только «регистрировали» иностранцев по месту жительства и ставили на учет по месту пребывания, но и помогали получать трудовые патенты по подложным документам.

За время работы фирмы мужчины легализовали в России 40 иностранцев, заработав на этом около 350 тыс. руб. Также известно, что подозреваемые помогли оформить семь патентов, один из которых успели выдать клиенту, добавили в МВД.