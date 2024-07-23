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Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели

Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали своей целью разжигание вражды

Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели
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Задержанные за организацию поджога мечети в Белгороде жители Мариуполя действовали по указанию «человека с Украины», цель планировавшегося преступления — раздуть межрелигиозную вражду, заявили сами задержанные. Видео признаний распространил Центр общественных связей ФСБ России.

По словам одного из задержанных, с ним связался некий «человек с Украины», предложил поджечь мечеть, передал для этого деньги и инструкцию. Он должен был найти людей, которые бы устроили поджог, и отдать им деньги после совершения преступления.

Другой задержанный рассказал, что в марте с ним «связался друг, который находится в днепровской колонии, и предложил совершить теракт за денежное вознаграждение, а [он] с братом согласились».

Он уточнил, что должен был приобрести «коктейли Молотова» и забросать мечеть. По его словам, цель этого поступка — «столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними».

ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети
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Ранее ФСБ сообщила, что два молодых человека 1986 и 1993 года рождения, подозреваемых в преступлении, были задержаны в Мариуполе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 (организация совершения террористического акта). Они арестованы, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги
Белгород мечеть попытка поджог признание
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