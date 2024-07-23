Глава Кубани Кондратьев: в результате удара БПЛА по парому в порту погиб человек

При ударе БПЛА по парому в порту Кавказ один человек погиб, пятеро ранены

Фото: Никита Попов / РБК

Один человек погиб после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на паром в порту Кавказ, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — говорится в сообщении.

В результате удара дрона возник пожар, но угрозы распространения огня нет, отметил глава области.

Пять человек получили ранения при атаке, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Пострадавшие и погибший — российские граждане, уточнили там.

Порт Кавказ находится в Керченском проливе, пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране.

В ночь на 22 июля система ПВО сбила восемь беспилотников в Туапсе. В результате удара на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) начался пожар, из-за падения обломков БПЛА инфраструктура НПЗ получила повреждения. На месте работали 31 единица техники и 91 человек, в результате пожара никто не пострадал.