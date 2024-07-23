 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В доме престарелых под Тверью произошел пожар

СК: в доме престарелых под Тверью произошел пожар
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Управление Следственного комитета по Тверской области начало проверку после пожара в доме-интернате для престарелых людей в Вышнем Волочке, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Произошло возгорание в одной из комнат. Находившихся внутри граждан эвакуировали, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По информации регионального управления МЧС, пожар удалось быстро потушить и не допустить распространения огня. Причина возгорания устанавливается, отметили в ведомстве. К тушению пожара привлекли 44 человека и 14 единиц техники.

Из здания эвакуировали более 440 человек, сообщили ТАСС спасатели.

В Твери загорелся цех по переработке мусора
Общество

В конце мая в Твери загорелся мусороперерабатывающий цех. Огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В результате пожара обрушилась кровля здания. Пожар тушили 46 специалистов и 10 единиц техники. В пожаре никто не пострадал.

Теги
Тверь пожары МЧС дом престарелых Следственный комитет
Материалы по теме
В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка»
Общество
Две девушки погибли во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале
Общество
Пожар на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде потушили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 12:27
Российская знаменосица сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans Спорт, 12:19
Пожарные потушили пожар на пароме в порту «Кавказ» после удара дрона Общество, 12:16
Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой Политика, 12:11
Wildberries и оператор рекламы Russ объединили юридические службы Бизнес, 12:10
Как правильно использовать гарантийное удержание в работе с подрядчиками Pro, 12:05
Станислав Черчесов рассказал об успехах в изучении казахского языка Спорт, 11:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столб дыма над Петербургом. Видео Общество, 11:58
Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели Общество, 11:50
В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам сербского клуба Спорт, 11:40
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов Политика, 11:36
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Pro, 11:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 11:29
Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой Политика, 11:29