СК: в доме престарелых под Тверью произошел пожар

В доме престарелых под Тверью произошел пожар

Фото: МЧС России

Управление Следственного комитета по Тверской области начало проверку после пожара в доме-интернате для престарелых людей в Вышнем Волочке, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Произошло возгорание в одной из комнат. Находившихся внутри граждан эвакуировали, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По информации регионального управления МЧС, пожар удалось быстро потушить и не допустить распространения огня. Причина возгорания устанавливается, отметили в ведомстве. К тушению пожара привлекли 44 человека и 14 единиц техники.

Из здания эвакуировали более 440 человек, сообщили ТАСС спасатели.

В конце мая в Твери загорелся мусороперерабатывающий цех. Огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В результате пожара обрушилась кровля здания. Пожар тушили 46 специалистов и 10 единиц техники. В пожаре никто не пострадал.