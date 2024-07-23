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В Думе призвали разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам

В Думе призвали разрешить многодетным семьям бесплатно ездить по платным трассам
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам, сообщает «РИА Новости».

Депутат направила соответствующее обращение на имя премьера Михаила Мишустина.

Также Останина предложила освободить многодетные семьи от уплаты туристического налога. В документе отмечено, что в 2024 году вышел указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в котором установлен бессрочный статус многодетных семей и перечислены гарантии таким семьям.

Однако в комитет по защите семьи поступают просьбы родителей о расширении «перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей», говорится в обращении Останиной.

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Фото:Сергей Елагин / Global Look Press

Ранее в комитете призвали предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку в любом регионе. Останина отметила, что аналогичные законопроекты на эту тему отклоняли, так как вопрос о парковках относится к полномочиям субъектов. В комитете предложили инициировать соответствующий указ президента, чтобы предоставить льготу многодетным семьям на текущий год.

Теги
многодетная семья Нина Останина льготы Госдума
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