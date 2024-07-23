Минобороны рассказало о маневрах комплексов «Ярс» на учениях в Марий Эл

Ядерный ракетный комплекс «Ярс» (Фото: ТАСС)

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» начали маневры в рамках учений в Марий Эл, сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, комплексы выполняют интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты ПГРК тренируют совершение маршей протяженностью до 100 км.

В частности, подразделениям комплексов предстоит отработать задачи по рассредоточению в лесу для повышения скрытности. Одновременно бригады обеспечения будут репетировать вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования отработают маневры на дальних подступах к полевым позициям для занятия более выгодного положения.

В начале июля ракетчики комплексов «Ярс» в рамках учений вышли на патрулирование в Ивановской области и Иркутском ракетном соединении. В рамках тренировок пусковые установки ПГРК совершили интенсивные маневры.