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Минобороны рассказало о маневрах комплексов «Ярс» на учениях в Марий Эл

Ядерный ракетный комплекс &laquo;Ярс&raquo;
Ядерный ракетный комплекс «Ярс» (Фото: ТАСС)

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» начали маневры в рамках учений в Марий Эл, сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, комплексы выполняют интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты ПГРК тренируют совершение маршей протяженностью до 100 км.

В частности, подразделениям комплексов предстоит отработать задачи по рассредоточению в лесу для повышения скрытности. Одновременно бригады обеспечения будут репетировать вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования отработают маневры на дальних подступах к полевым позициям для занятия более выгодного положения.

«Ярсы» вышли на патрулирование двух российских регионов
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Ракетный комплекс &laquo;Ярс&raquo;

В начале июля ракетчики комплексов «Ярс» в рамках учений вышли на патрулирование в Ивановской области и Иркутском ракетном соединении. В рамках тренировок пусковые установки ПГРК совершили интенсивные маневры.

«Ярс» (или РС-24) — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Теги
Минобороны Ярс Марий Эл учения
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