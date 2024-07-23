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Выборы президента США ,  
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Politico узнало, что Трамп готовился к выходу Байдена из гонки с мая

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Выборы президента США

Предвыборный штаб экс-главы США Дональда Трампа начал готовиться к выходу президента Джо Байдена из гонки еще в мае. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письма, распространенные помощниками Трампа.

В документе от 27 мая — созданным ровно за месяц до провальных для главы государства дебатов — республиканцы разбирали кандидатов на замену Байдену. В их числе была и вице-президент Камала Харрис, которую демократ назвал своим преемником после выхода из гонки.

В документе республиканцы разбирали правила Демократической партии, прогнозируя сценарии того, как делегаты могли бы решить заменить Байдена на съезде в августе. Среди возможных вариантов рассматривлась возмоность протеста делегатов из-за действий президента в конфликте на Ближнем Востоке.

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Политика
Джо Байден

Подготовка усилилась после дебатов Байдена и Трампа: тогда предвыборный штаб начал готовить «атаку» на других возможных кандидатов, а также обсуждать, кого бы они могли выбрать на пост вице-президента, говорится в публикации. Помощники экс-президента также создали ролики, которые могли бы опубликовать после выдвижения других кандидатов.

О выходе из гонки за пост президента Байден объявил 21 июля. Он объяснил, что делает это в интересах своей партии и страны. Демократы выдвинут нового кандидата на съезде, который пройдет во второй половине августа.

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