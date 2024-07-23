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Аналитики по грузоперевозкам выяснили, куда чаще переезжают москвичи

СДЭК и «Грузовичкоф»: 71% переездов приходятся на маршрут из Москвы в Петербург

Крупные квартирные переезды в основном осуществляются между Москвой и Санкт-Петербургом, показало исследование СДЭК и сервиса грузоперевозок «Грузовичкоф» (есть у РБК).

Каждый седьмой междугородний переезд (71%) приходится на маршрут Москва — Санкт-Петербург, причем москвичи переезжают в северную столицу в полтора раза чаще.

В Москву чаще всего переезжают из Санкт-Петербурга — 45%, а также из Тулы, Ярославля и Нижнего Новгорода — по 6%. Из Москвы обычно уезжают в Воронеж и Липецк — 6% и 4% соответственно.

Авторы исследования отметили, что доля междугородних квартирных переездов в общем числе заказов мала — всего 1,6%, чаще клиенты меняют жилье внутри города. Самыми крупными вещами при переездах стали мебель и бытовая техника, при этом при расчете числа машин часто работает правило: одна комната — одна газель.

Треть россиян сообщила о готовности к переезду ради карьеры
Общество
Фото:Jonas Walzberg / dpa / picture-alliance / ТАСС

Треть россиян готовы к переезду внутри страны ради карьеры, показало февральское исследование сервиса «Авито Работа». Первое место по доле готовых к переезду заняла Пермь (44%), второе и третье места у Волгограда (40%) и Екатеринбурга (39%).

Теги
переезд Москва Санкт-Петербург
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