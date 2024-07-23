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Общество ,  
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В Дагестане туристы подрались на пляже из-за лезгинки

В дагестанском Избербаше 13 туристов задержали после массовой драки у городского пляжа, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, вечером 21 июля несколько человек поссорились из-за лезгинки. «Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в МВД.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Сначала туристы вступили в словесную перепалку — им сделали замечание другие отдыхающие из-за нецензурной лексики и конфликт перерос в драку.

В отдел доставили 13 человек, на них составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении требованию представителя власти или другого лица, пресекающего нарушение общественного порядка — ч. 2 ст. 20.1 КоАП. Максимальное наказание по статье — 15 суток ареста.

Теги
Дагестан массовая драка лезгинка пляж мелкое хулиганство
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