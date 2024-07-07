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Общество ,  
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На Кубани родители подрались с мигрантами из-за детской площадки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке публикаций о массовой драке на детской площадке в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza. По его данным, вечером 6 июля на улице Лавочкина дети мигрантов заняли спортивную площадку и не пускали на нее сверстников. В результате между родителями завязался словесный конфликт, который перерос в массовую драку.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе проверки и установленных фактах», — говорится в публикации.

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Фото:Никита Попов / РБК

В апреле полиция начала проверку после данных о том, что в Подольске женщина ударила двоих детей из-за ссоры между ними. По данным ведомства, пострадавших доставили в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась. Телеграм-канал «112» сообщил, что причиной ссоры стала карусель.

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Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин массовая драка мигранты Краснодарский край
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